Diputada Brenes presentó denuncia contra directora de Senniaf

La diputada Alexandra Brenes presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación (PGN) contra la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Ana Fábrega, y otros funcionarios, por el supuesto incumplimiento de los deberes de servidores públicos. La acción legal se fundamenta en la presunta comisión de delitos de abuso sexual y maltrato al menor ocurridos en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

La también presidenta de la Comisión de la Mujer explicó que, durante una inspección realizada el pasado jueves en las instalaciones, detectaron anomalías como: el deterioro de la infraestructura, la falta de personal idóneo para atender adecuadamente a los menores bajo resguardo y la convivencia de niños y niñas con adultos dentro del mismo espacio; situación que, según señaló, no cumple con los estándares de protección.

Brenes estuvo acompañada por el exdirector de Prevención de la Senniaf, César Pérez, quien aseguró que fue desvinculado del cargo por “falta de confianza” tras interponer denuncias sobre estos hechos. Pérez afirmó que envió varias notas denunciando la situación en el albergue de Tocumen, alegando que “por eso me desvincularon”.

“Todo ciudadano debe presentar una denuncia cuando se violan los derechos de nuestros menores. Cuando tú no cumples con los derechos de los menores; eso incluye violación, maltrato, abuso y negligencia en la atención”, explicó el exfuncionario, quien aseguró estar dispuesto a testificar.