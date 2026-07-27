$!Diez universidades de EE.UU. estarán en la Feria “Freedom 250”

Con el objetivo de fortalecer los lazos académicos y brindar nuevas oportunidades de superación a la juventud y al sector profesional panameño, la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, en alianza con Quality Leadership University (QLU), llevará a cabo la Feria Universitaria Freedom 250.

El encuentro académico se celebrará el próximo viernes 7 de agosto, en un horario de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., en el Hotel Miramar InterContinental de la Ciudad de Panamá. La entrada es totalmente gratuita previo registro en el link de Instagram de la embajada.

Un espacio para la innovación y formación

La Feria Universitaria Freedom 250 está dirigida a estudiantes de educación secundaria, universitarios y profesionales panameños interesados en cursar carreras de pregrado, posgrados o programas de educación continua en instituciones académicas de clase mundial en los EE.UU.

Durante la jornada, cada universidad participante contará con un estand informativo y ofrecerá presentaciones especiales donde darán a conocer su oferta académica, procesos de admisión y opciones de desarrollo profesional.

Por su parte, la Embajada de los Estados Unidos dispondrá de un estand institucional dedicado a orientar a los asistentes sobre: Programas de aprendizaje y perfeccionamiento del idioma inglés. Programas de intercambio académico y cultural financiados y promovidos por el Gobierno estadounidense para panameños.

La iniciativa busca que los profesionales y estudiantes adquieran conocimientos de vanguardia para que, al retornar al país, puedan impulsar la innovación, generar nuevas oportunidades económicas y contribuir al crecimiento sostenido de Panamá, al tiempo que se consolida la relación bilateral entre ambas naciones.