Diez presos de La Joyita siguen prófugos de la justicia

La Policía Nacional informó que mantiene la búsqueda de 10 prófugos de la justicia, luego de que el pasado 1 de junio, un total de 195 privados de libertad escaparan del centro penitenciario La Joyita.

Igualmente, la entidad policial indicó que continúa vigente una recompensa de B/.4,000.00 por información que conduzca a la ubicación y captura de cada uno de los evadidos. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que, si posee información sobre el paradero de alguno de los prófugos, la comunique de manera confidencial a través de las líneas telefónicas habilitadas.

Avance de las investigaciones

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, se refirió recientemente al avance de las investigaciones y reveló que 10 custodios han sido destituidos por su presunta vinculación con irregularidades dentro del sistema penitenciario, entre ellas la fuga masiva registrada en La Joyita.

En tanto, el nuevo director del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, manifestó que, “desde que fui designado en el cargo, he procurado reunirme con los abogados y familiares de los privados de libertad. La posición del sistema penitenciario es resolver los problemas existentes. Por ello, los invité a formar parte de un equipo de apoyo externo que contribuya a encontrar soluciones a los diferentes inconvenientes”.