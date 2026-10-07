Diez personas aprehendidas por presuntos delitos ambientales en Coclé del Norte

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la Nación (PGN) aprehendió a diez personas durante la operación Piedra Amarilla, desarrollada en el sector de Coclé del Norte.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio Público, entre los aprehendidos se encuentran seis ciudadanos colombianos y cuatro panameños, quienes son investigados por la presunta comisión de los delitos contra los recursos naturales y asociación ilícita para delinquir.

Las diligencias se realizaron luego de reportes recibidos del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y de denuncias presentadas por residentes del sector. En el operativo también participaron funcionarios del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Durante la inspección, las autoridades encontraron indicios de tala de árboles, degradación de los recursos naturales y contaminación por desechos, presuntamente relacionados con actividades destinadas a la extracción de recursos minerales.

Uno de los principales recursos naturales afectados sería el río Calzones, ubicado en una zona protegida bajo la categoría de recursos manejados, en la que este tipo de actividades no está permitido.

Como parte de las evidencias encontradas en el área, la Fiscalía ubicó dragas, motobombas, pesas digitales, generadores eléctricos, paneles solares, un equipo de internet satelital, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

Según el Ministerio Público, el equipamiento localizado constituye indicios de que las personas investigadas presuntamente desarrollaban sus actividades de manera organizada.