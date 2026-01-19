Nacionales

Diecinueve personas siguen en la lista de los más buscados

Diecinueve personas siguen en la lista de los más buscados
ML | Franklin Ariel Acevedo Zúñiga.
Redacción Web
19 de enero de 2026

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de 19 personas consideradas altamente peligrosas, quienes forman parte de la lista de los más buscados a nivel nacional por su presunta vinculación con delitos de pandillerismo y homicidio, informaron de la Policía Nacional (PN).

De acuerdo con la Policía, se ha dispuesto recompensas que van de 2 mil hasta 100 mil balboas por información veraz, oportuna y comprobable que permita la ubicación y captura de estos individuos.

Entre la lista por pandillerismo se buscan: Álvaro Luis Fuentes Lino (B/.2,000.00), Vladimir Alexander Del Mar Richards (B/.5,000.00), Marcos Miguel Cáceres Barría (B/.5,000.00), Eduardo Félix Robinson (B/.30,000.00), Aris Josué Quintero (B/.20,000.00), Manuel Toribio Carrillo Chavarría (B/.10,000.00), Jean Carlo Valderrama (B/.20,000.00), Yair Aldayr Restrepo Barrera (B/.10,000.00), Juan De la Cruz Lara (B/.10,000.00), Celio Valdespino Rodríguez (B/.2,000.00), Bernardo Álvaro Gaona (B/.5,000.00) y por Favio Javier Enrique Díaz Bascombe se dará una recompensa de B/.5,000.00.

En tanto, por homicidio son buscados: Alberto José Ríos Rodríguez (B/.5,000.00), Nicasio Elías Biens Rodríguez (B/.10,000.00), Cirilo José Carrasco Vargas (B/.5,000.00) y Abdil Edgardo Stevenson Jaramillo (B/.10,000.00).

Franklin Ariel Acevedo Zúñiga (B/.75,000.00) y Carlos Roberto Aguilar Becerra (B/.1000,000.00), son requeridos por delincuencia organizada.

La Policía Nacional hizo un llamado a la población para que colabore de manera responsable, garantizando que toda información recibida será manejada con estricta confidencialidad, protegiendo la identidad de quienes colaboren con la justicia.

Tags:
homicidio
|
pandillerismo
|
Más buscados
|
búsqueda
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR