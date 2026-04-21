Detienen en Panamá a un mexicano buscado por EE. UU. por violación de menor

Este martes 21 de abril, la Policía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá, logró la aprehensión de un ciudadano de nacionalidad mexicana requerido por las autoridades de los Estados Unidos, por su presunta vinculación con el delito de violación en perjuicio de una menor de edad.

De acuerdo con el reporte policial, la detención se dio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que el ciudadano arribara en un vuelo procedente de Medellín, Colombia, con la intención de ingresar al territorio nacional.

Agregaron de la PN, que esta aprehensión fue posible gracias a los mecanismos de cooperación policial internacional y al intercambio de información a través de Interpol.