Detienen a un hombre por violación agravada en perjuicio de dos estudiantes

Un hombre de 30 años de edad, fue detenido provisionalmente por el delito de violación agravada, luego que la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste solicitara en distintas audiencias la aplicación de esta medida cautelar, por dos hechos registrados en el distrito de Arraiján.

Durante las audiencias, la Fiscalía también logró la legalización de la aprehensión y la imputación de cargos, basado en los riesgos procesales de peligro de afectación de pruebas, peligro para la comunidad y por la naturaleza del hecho.

Los hechos se registraron el 3 y el 22 de septiembre de 2025, cuando un hombre que ofrecía el servicio de transporte alternativo (pirata), agredió sexualmente a dos estudiantes de 15 años de edad.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de que las investigaciones sean objetivas y transparentes, así como de ejercer la acción penal, rechazando todo acto de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes.