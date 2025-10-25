Nacionales

Detienen a 214 personas y el decomisan 441 paquetes de droga en las últimas 24 horas

Detienen a 214 personas y el decomisan 441 paquetes de droga en las últimas 24 horas
ML | Paquetes coon presunta droga decomisada.
Detienen a 214 personas y el decomisan 441 paquetes de droga en las últimas 24 horas
ML | Una de las personas aprehendidad durante el Plan Firmeza.
Redacción Web
25 de octubre de 2025

La Policía Nacional informó que 214 personas fueron aprehendidas en las últimas 24 horas en el marco del Plan Firmeza.De ellas, 160 fueron por oficio, 36 por faltas administrativas, 9 en flagrancia, 7 por microtráfico y 2 por narcotráfico.

Desde la entidad se detalló que se realizaron 77 diligencias de allanamiento, en las cuales se decomisaron 9 armas de fuego, 146 municiones, B/.29.00 en efectivo, 441 paquetes de droga, además de la recuperación de dos vehículos y un semoviente.

Asimismo, en materia de tránsito, se colocaron 1,055 boletas, entre las que destacan 128 por exceso de velocidad, 76 por luces no adecuadas, 20 por licencias vencidas, 5 por embriaguez comprobada y 11 por uso del celular al conducir.También se remolcaron 42 vehículos por diversas causas.

Tags:
Policía Nacional
|
decomiso de drogas
|
Aprehendidos
|
Plan Firmeza
|
Panamá
|