Detención provisional para exrepresentante de Burunga por peculado agravado

Antonio Atencio, exrepresentante del corregimiento de Burunga, en el distrito de Arraiján, fue detenido provisionalmente luego de que un juez admitiera la imputación de cargos presentada por la Fiscalía Anticorrupción por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado agravado.

Según el Ministerio Público, el caso está relacionado con el manejo irregular de fondos del Programa de Interés Social (PDIS), en perjuicio del Estado.

La medida cautelar se aplicó tras la audiencia de garantías, como parte de la investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción.