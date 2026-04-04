Detectan tala ilegal en Volcán Barú

Uniformados de la Policía Nacional, mediante recorrido de vigilancia y control en el sector de Palo Solo, detectaron una actividad de tala ilegal dentro del Parque Nacional Volcán Barú, en la provincia de Chiriquí.

Según el reporte de la entidad de seguridad, se evidenció tres árboles talados, más de 50 tablones procesados y un árbol en pie marcado para su posible corte.

El personal policial procedió a documentar el área mediante fotografías y coordenadas GPS. También se realizó una inspección perimetral.

Se coordinó la notificación a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y a los guardaparques para el inicio del proceso legal correspondiente.