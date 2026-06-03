Designan al comisionado Basilio Sánchez como nuevo director de Seguridad Penitenciaria

El comisionado Basilio Sánchez fue designado como el nuevo director nacional de Seguridad Penitenciaria, anunció la Policía Nacional.

Este nombramiento se produce para reforzar de manera inmediata las estructuras de mando dentro del sistema penitenciario tras la fuga masiva de privados de libertad en el Centro Penitenciario La Joyita y en medio del operativo para la recaptura de los reclusos evadidos.

Tras asumir el cargo, el nuevo director tendrá bajo su mando la “responsabilidad de supervisar las medidas de seguridad” en los penales. Su gestión inicia de forma simultánea a las acciones de contención que la Policía Nacional ejecuta intramuros, donde actualmente “se desarrolla una requisa minuciosa en todos los pabellones” para estabilizar los centros de reclusión.

Asimismo, el comisionado Sánchez liderará de primera mano la “investigación interna” institucional orientada a esclarecer las fallas de seguridad que facilitaron las recientes evasiones.