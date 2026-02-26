Denuncian presunta discriminación racial en centros educativos por exigencias sobre el cabello afro

El Observatorio Panamá Afro denunció que el Colegio Abel Bravo presuntamente invalidó la matrícula del estudiante Kelvin Pinilla, ya que no se ha cortado su cabello afro.

De acuerdo con Alberto Barrow, director del observatorio, el alumno había sido matriculado inicialmente, pero su inscripción habría sido anulada después del desacuerdo por su estilo de cabello.

La organización también alertó que, con el inicio del nuevo periodo escolar, algunos directores de escuelas estarían condicionando la matrícula de alumnos afrodescendientes a la presentación de un presunto “Certificado Afro que acredite su negritud” para permitirles asistir con su cabello natural.

Otra denuncia fue registrada en el Instituto Bern Baptista Bilingüe, en Las Mañanitas, donde una madre aseguró haber recibido como respuesta de la escuela: “No aceptamos niños con trenzas, afro ni cosas así”. Asimismo en la Escuela Ciudad Jardín Las Mañanitas y Escuela primaria de Villa Catalina, en Don Bosco.

Ante estos señalamientos, la Defensoría del Pueblo de Panamá abrió una queja por la presunta vulneración del derecho a la educación y por discriminación étnico-racial.

Se detalló que los estudiantes afectados fueron recibidos por la directora de Unidades Especializadas, Anna Karina Salerno, junto a la madre de uno de ellos, su representante legal Chalimar de Cortés y la subdirectora de Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños (SENADAP), Verónica Wharton Pinock.

La institución indicó que las denuncias podrían comprometer el bienestar físico, emocional y académico de los estudiantes y que realizará una investigación conforme a la normativa vigente para emitir recomendaciones.