Defensora Angela Russo lidera mesa interinstitucional para fortalecer el Observatorio contra la Violencia de Género

Con miras al fortalecimiento de las políticas de protección a la mujer, la defensora del pueblo, Angela Russo, encabezó la segunda reunión de 2026 del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género (OPVG) en el auditorio Rita Wald de la sede principal.

En la reunión participaron representantes de instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y fundaciones, con el propósito de abordar las líneas de acción que regirán el plan de trabajo del Observatorio durante el presente año.

Durante su intervención, la defensora Russo subrayó su vínculo histórico y técnico con esta instancia, al haber formado parte del equipo que redactó su primer reglamento interno. “Me siento profundamente identificada y comprometida con esta causa, tal como lo establecí en mi plan de gestión. Nuestra prioridad es garantizar que el Observatorio sea una herramienta viva y eficiente para la defensa de los derechos de las mujeres”, puntualizó.

El OPVG, constituido oficialmente el 29 de mayo de 2009 mediante convenio interinstitucional, opera bajo el amparo de la Defensoría del Pueblo. Su misión fundamental es la recopilación, análisis y publicación de estadísticas que permitan visibilizar la realidad de la violencia de género en el país, facilitando así la creación de políticas públicas basadas en datos precisos.