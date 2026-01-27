Defensor del Pueblo resalta avances en la protección de derechos humanos en Panamá

El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, se refirió a los avances y alcances de la Ley 504, destacando que esta normativa representa un paso significativo en el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos en Panamá.

Leblanc González subrayó que “la nueva ley amplía la tutela de los derechos humanos a los panameños que se encuentran en el extranjero, además de extender el ámbito de actuación de la Defensoría del Pueblo a empresas públicas, privadas y mixtas que presten servicios de interés público”.

En cuanto a la atención ciudadana, el defensor explicó que “la Ley 504 introduce mejoras sustanciales en los procesos administrativos, al reducir los plazos de respuesta de las autoridades a un máximo de 15 días hábiles, con una sola prórroga”.

Asimismo, detalló que “se permite la gestión y notificación de casos por medios digitales, y se definen de forma clara los procedimientos de orientación, petición, quejas y mediación, lo que facilitará el acceso de la población a una institución más cercana, ágil y efectiva”.

El funcionario manifestó que “uno de los avances más relevantes es la creación, por primera vez en 28 años, de un sistema de mediación con acuerdos vinculantes, lo que permitirá que las soluciones alcanzadas tengan carácter obligatorio y generen resultados concretos para las personas afectada.

Agregó que este mecanismo será aplicable incluso en conflictos entre particulares, empresas prestadoras de servicios públicos y la administración pública.

Finalmente, el defensor resaltó que la nueva ley amplía las facultades de la Defensoría del Pueblo para accionar judicialmente en defensa de los derechos humanos, así como para dar seguimiento al cumplimiento de sentencias, recomendaciones, medidas y acuerdos emitidos tanto por la Corte Suprema de Justicia como por los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, fortaleciendo la rendición de cuentas y la restitución efectiva de derechos.