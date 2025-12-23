Decomisan sustancia ilícita dentro de tucas de madera en Chepo

Este martes, 23 de diciembre, durante una operación desarrollada en Chepo, unidades de la Dirección de Narcóticos decomisaron 220 paquetes de presunta sustancia ilícita, los cuales se encontraban ocultos dentro de tucas de madera teca, informaron del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Según el informe del Senafront, “la madera se trasladaba en un vehículo tipo volquete y fue detectado en el puesto de control de Bayano, luego que los ocupantes del vehículo mostraran una actitud inusual”.

En el operativo fueron aprehendidos dos ciudadanos panameños.

El caso fue coordinado con la Fiscalía Especializada en Drogas, agregaron de la entidad de seguridad pública.