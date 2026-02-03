Decomisan más de 600 sobres de presunta droga en Veracruz

Unidades policiales hallaron 507 carrizos plásticos que en su interior contenían polvo blanco, así como 114 sobrecitos plásticos transparentes con material vegetal de presuntas sustancias ilícitas en Veracruz, provincia de Panamá Oeste.

La policía informó que el decomiso se dio tras una alerta ciudadana sobre la existencia de una caleta en un área boscosa del sector de Altos de la Roca, corregimiento de Veracruz.

Además, resaltaron que también se ubicaron dos bultos rectangulares y tres bolsas plásticas con material vegetal, así como una pesa digital. Los indicios fueron remitidos ante la autoridad competente para los trámites legales correspondientes.

La institución reitera su compromiso de mantener acciones preventivas y operativas para garantizar la seguridad ciudadana y combatir el delito en todo el territorio nacional.