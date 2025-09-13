Decomisan 24 paquetes de droga en terminal portuaria del Pacífico

La Aeronaval informó sobre el decomiso de 24 paquetes de presunta sustancia ilícita, durante una operación de control marítimo y portuario desarrollada la madrugada de este sábado, 13 de septiembre, en la Terminal Portuaria del Pacífico.

Desde la entidad detallaron que la acción se ejecutó en el marco de la Operación Escudo Protector, a través de la Sección de Inteligencia Portuaria de la Aeronaval, que mediante tareas de perfilamiento y verificación de contenedores, ubicó los paquetes ocultos en los paneles de refrigeración de un contenedor procedente de Guayaquil, Ecuador.

Asimismo, revelaron que el cargamento tenía como puerto de trasbordo Panamá, con segunda escala en Antwerp, Bélgica y destino final en Helsinki, Finlandia. Bajo instrucción de la Fiscalía de Drogas de Panamá se realizó la diligencia de allanamiento y registro al contenedor, confirmando el hallazgo.

En lo que va del año, la Aeronaval ha incautado un total de 36,104 paquetes de sustancias ilícitas, resultado de 92 operaciones desarrolladas por sus unidades.