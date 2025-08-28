Declaran ilegal la aprehensión del exadministrador de la AIG, Luis Oliva

El Juez de Garantías declaró ilegal la aprehensión del exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, así como la de un empresario y un abogado involucrados en la investigación por la plataforma Listo, según reportes en sitio.

La audiencia de combo continuará este jueves con la imputación de cargos y la discusión de medidas cautelares para los imputados. Hasta el momento, las autoridades no han emitido declaraciones adicionales sobre los motivos que llevaron a declarar ilegal la detención de los implicados.

La detención de Oliva se produjo ayer, miércoles 27 de agosto, como parte de la operación “Espejo de Cristal”, desarrollada por el Ministerio Público.

La investigación está vinculada a presuntas irregularidades en la creación y administración de la plataforma digital “Listo”, herramienta utilizada durante la pandemia de Covid-19 para el pago electrónico de los “vales” de ayuda social.