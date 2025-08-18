Debate por ley que prohíbe el culto a la personalidad en el Estado

Un anteproyecto de Ley que prohíbe el culto a la personalidad de políticos y empresarios en la República de Panamá fue presentado por la diputada de la Coalición Vamos, Janine Prado.

“A lo largo de la historia, el uso de imágenes, retratos, placas conmemorativas y otras formas de representación simbólica de autoridades en ejercicio ha sido utilizado como mecanismo de propaganda, autoelogio y manipulación de la memoria colectiva. Esta práctica no solo implica una indebida utilización del espacio público, sino que puede vulnerar la naturaleza impersonal del Estado y debilitar la confianza ciudadana en las instituciones”, explicó la diputada en su exposición de motivos.

La iniciativa impediría a los servidores públicos y a los constructores de obras nacionales, de cualquier clase, bautizar con nombres de personas vivas, o de personalidades políticas o empresariales, antes de que hayan transcurrido diez años desde su fallecimiento o desde los acontecimientos históricos que se pretendan honrar.

El documento establece que queda prohibida la colocación en las oficinas y espacios públicos de retratos, grabados, leyendas, bustos, esculturas, pinturas, imágenes, símbolos, fotos en formato físico o digital o cualquier otra representación que haga alusión a empresarios, servidores públicos en ejercicio, autoridades, exservidores públicos o a partidos y movimientos políticos. También se prohíbe colocar placas, leyendas y grabados en las obras de infraestructura pública con el nombre de las autoridades que las idearon, licitaron, construyeron, gestionaron, finalizaron o inauguraron.