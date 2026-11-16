De tableros de tiza a estudios de TV: legado de Serrano en la UNACHI

La modernización de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) es uno de los principales legados que destaca Rodrigo Serrano, quien dejará el decanato y su carrera docente el 17 de marzo de 2027, después de casi 40 años de trabajo en la institución.

En entrevista para Metro Libre, reveló que durante su gestión la facultad pasó de contar con recursos limitados a disponer de estudios de televisión, laboratorios de edición, equipos de radio y tecnología para transmisiones en vivo.

Entre sus principales gestiones destaca la aprobación de la Ley 563 de 2021, que permitió destinar recursos de la actividad publicitaria extranjera a la facultad. Serrano explicó que estos recursos anteriormente no beneficiaban a la UNACHI, pese a las gestiones que se habían realizado durante décadas. En la modernización también reconoció el trabajo de anteriores autoridades, particularmente del primer decano, David Acosta.

“Con eso pudimos comprar equipos de alta gama, de alta tecnología para los laboratorios de televisión y radio. La facultad ha tenido una transformación de un giro de 180 grados”, afirmó. Sin embargo, se retira con proyectos pendientes: establecer un canal de televisión por cable llamado TV UNACHI y crear una imprenta propia para producir publicaciones periódicas. “La idea era crear TV UNACHI, un canal por cable. Para lograrlo necesitábamos conseguir una frecuencia y una parrilla de programación, además de gestionar el respaldo de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y de alguna plataforma de televisión por cable, como Tigo o Cable & Wireless”.