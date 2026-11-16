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De tableros de tiza a estudios de TV: legado de Serrano en la UNACHI

Tras casi 40 años de trayectoria en la Universidad Autónoma de Chiriquí, el decano de Comunicación Social prepara su retiro para marzo de 2027. Destaca la modernización de laboratorios y los proyectos que espera tengan continuidad

De tableros de tiza a estudios de TV: legado de Serrano en la UNACHI
ML | El decano Rodrigo Serrano haciendo entrega oficial de computadoras MAC, utilizadas en producción profesional.
De tableros de tiza a estudios de TV: legado de Serrano en la UNACHI
ML | Sala de tecnología.
De tableros de tiza a estudios de TV: legado de Serrano en la UNACHI
ML | Rector Absel Navarro.
De tableros de tiza a estudios de TV: legado de Serrano en la UNACHI
ml | Estudiantes en el estudio de televisión.
De tableros de tiza a estudios de TV: legado de Serrano en la UNACHI
ml | Alumnos durante un proceso de producción aprendizaje.
De tableros de tiza a estudios de TV: legado de Serrano en la UNACHI
ml | Se dispone de ocho drones para producción audiovisual.
Gina Arias Rivera
16 de noviembre de 2026

La modernización de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) es uno de los principales legados que destaca Rodrigo Serrano, quien dejará el decanato y su carrera docente el 17 de marzo de 2027, después de casi 40 años de trabajo en la institución.

En entrevista para Metro Libre, reveló que durante su gestión la facultad pasó de contar con recursos limitados a disponer de estudios de televisión, laboratorios de edición, equipos de radio y tecnología para transmisiones en vivo.

Entre sus principales gestiones destaca la aprobación de la Ley 563 de 2021, que permitió destinar recursos de la actividad publicitaria extranjera a la facultad. Serrano explicó que estos recursos anteriormente no beneficiaban a la UNACHI, pese a las gestiones que se habían realizado durante décadas. En la modernización también reconoció el trabajo de anteriores autoridades, particularmente del primer decano, David Acosta.

“Con eso pudimos comprar equipos de alta gama, de alta tecnología para los laboratorios de televisión y radio. La facultad ha tenido una transformación de un giro de 180 grados”, afirmó. Sin embargo, se retira con proyectos pendientes: establecer un canal de televisión por cable llamado TV UNACHI y crear una imprenta propia para producir publicaciones periódicas. “La idea era crear TV UNACHI, un canal por cable. Para lograrlo necesitábamos conseguir una frecuencia y una parrilla de programación, además de gestionar el respaldo de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y de alguna plataforma de televisión por cable, como Tigo o Cable & Wireless”.

El decano destacó que la UNACHI atiende a aproximadamente 18 mil estudiantes de Chiriquí y otras provincias
Durante su gestión, la Facultad de Comunicación Social adquirió alrededor de 40 cámaras profesionales Canon
Salones de vanguardia

ml | La Facultad dispone de seis salones modernos, así como de una sala de tecnología e informática equipada con computadoras y licencias actualizadas de software especializado, utilizado en el ámbito profesional, reveló el magíster Rodrigo Serrano..

Nueva administración

ml | El decano considera que el profesor Absel Navarro está haciendo su trabajo. “Él ganó para completar el periodo que estaba pendiente, de aproximadamente un año y seis meses. Mientras tanto, creo que debemos respaldarlo para que pueda cumplir con sus responsabilidades”, dijo.

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