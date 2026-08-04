Cuestionan premiación de proyecto de buses escolares

La premiación otorgada por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) al proyecto de transporte escolar impulsado por la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, ha generado reacciones, debido a que el reconocimiento se produce mientras la Fiscalía General Electoral mantiene una investigación de oficio relacionada con el uso de la imagen de la funcionaria en los buses municipales.

Abdiel González, abogado del Movimiento Proyecto Arraiján, señaló que “si bien es cierto el proyecto de los busitos colegiales me parece una buena idea como institucionalidad, ningún ciudadano se opone a eso porque es producto de los impuestos de los contribuyentes. Sin embargo, el proyecto se vio manchado al colocar su imagen en el transporte escolar, como si fuera ella la que estaba haciendo un favor”.

González sostuvo además que: “El mismo no debió estar participando, ya que está en una investigación en curso realizada por la Fiscalía Electoral y aún la comunidad sigue esperando una respuesta de las autoridades competentes”.

Por su parte, el abogado electoral Javier Ordinola señaló que “puede que la Autoridad de Descentralización no vea la foto de la alcaldesa en los buses como un acto de propaganda electoral o como un acto para sacar ventaja electoral. Entiendo que solo ve que los buses resuelven una necesidad de su comunidad”.

Cabe destacar que las investigaciones iniciaron el pasado 27 de abril del 2026, aún la Fiscalía Electoral no ha informado sobre la conclusión de las pesquisas. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia también inició una investigación por el presunto uso de imágenes de menores de edad en los vehículos.