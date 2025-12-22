CSS reitera llamado para contratar médicos especialistas en el interior del país

La contratación de médicos especialistas en áreas críticas del interior del país es uno de los desafíos inmediatos de la Caja de Seguro Social (CSS), para garantizar la atención oportuna de los asegurados, informaron de la entidad de salud.

En este sentido, la CSS anunció que abrió procesos de convocatoria para la contratación de médicos especialistas nacionales, “cumpliendo todos los procedimientos legales vigentes y con la debida divulgación. Sin embargo, la participación fue baja en especialidades claves como cardiología, medicina crítica, anestesiología, medicina interna y pediatría en la provincia de Bocas del Toro, así como en ginecología y obstetricia en Bocas del Toro y Puerto Armuelles”.

Ante este escenario, la institución reiteró el llamado a los médicos especialistas idóneos interesados a presentarse con su documentación completa, diploma universitario, idoneidad emitida por el Consejo Técnico de Salud y hoja de vida actualizada, en la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud, ubicada en el Edificio 519, cuarto piso, de la sede central en Clayton.

A fin de mitigar este déficit crítico, la CSS informó que “mantiene programas de formación de nuevos médicos especialistas y subespecialistas, además de la apertura de modernas instalaciones de salud equipadas con tecnología de última generación que permiten agilizar la atención con seguridad y eficiencia”.

“No obstante, la incorporación inmediata de talento humano capacitado es clave para responder a la demanda actual de atención médica”, destacaron de la entidad en un comunicado.