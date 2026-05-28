CSS realiza con éxito el primer bypass gástrico robótico en la Ciudad de la Salud

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que realizó con éxito el primer bypass gástrico asistido con su nuevo robot quirúrgico, instalado en la Ciudad de la Salud. Este procedimiento marca un avance significativo en la modernización de la cirugía bariátrica dentro del sistema de salud público panameño.

La intervención fue practicada a un paciente de más de 40 años y con un peso cercano a las 300 libras. La técnica empleada consistió en reducir el tamaño del estómago y conectarlo a una sección más alejada del intestino delgado, un procedimiento estándar para combatir la obesidad severa que ahora se optimiza con alta tecnología.

El cirujano digestivo y robótico, José Miguel Cabada, destacó que el uso de esta plataforma robótica ofrece movimientos mucho más precisos y una seguridad superior en comparación con los métodos convencionales. Uno de los logros más importantes de esta tecnología es la reducción del tiempo quirúrgico frente a la laparoscopía tradicional, la cual suele extenderse entre dos y tres horas.

Entre las principales ventajas que ofrece este sistema robótico se encuentran un menor tiempo del paciente bajo los efectos de la anestesia y una reducción considerable del sangrado. Asimismo, los pacientes se benefician de una recuperación mucho más rápida y experimentan menos dolor durante el periodo postoperatorio gracias a la mínima invasión de la lectura quirúrgica.

Con miras al futuro, la CSS proyecta aprovechar este moderno equipamiento para desarrollar telecirugías robóticas desde diversas instalaciones médicas en el interior del país. Esta estrategia buscará disminuir la mora quirúrgica existente y facilitar el acceso a procedimientos de alta especialización para pacientes que residen lejos de la ciudad capital.