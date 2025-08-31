CSS inicia traslado de la Dirección de Prestaciones Económicas a nueva sede en Calidonia

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que a partir del lunes 1 de septiembre iniciará el traslado de los departamentos de la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas hacia el Centro Nacional Especializado en Salud y Seguridad de los Trabajadores “Dr. Francisco Díaz Mérida”, conocido como el antiguo edificio Renta 5, ubicado en Calidonia.

Durante el proceso de mudanza, la atención al público que acuda al edificio Bolívar se mantendrá a través de las ventanillas de servicio, mientras que el equipo de Atención al Asegurado brindará la orientación correspondiente.

El cronograma de traslado inicia el lunes 1 de septiembre con el Departamento de Pago de Pensiones, Jubilaciones y Otros Derechos, y se extenderá hasta el miércoles 10 de septiembre con el movimiento de los departamentos de Administración de Riesgos Profesionales y Contabilidad de Prestaciones Económicas.

La nueva sede contará con instalaciones modernas y espacios amplios en los pisos quinto, sexto y la planta baja del complejo, lo que permitirá un mejor flujo de atención y mayor comodidad para los usuarios, además de condiciones óptimas para el personal.

La CSS reiteró que sus 21 agencias administrativas seguirán atendiendo con normalidad, de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., para todos los trámites relacionados con prestaciones económicas.