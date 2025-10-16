CSS estrena un novedoso ultrasonido para el tratamiento de la próstata

Seis pacientes estrenaron un novedoso sistema robótico para tratar el cáncer de próstata, a partir del tratamiento prostático con tecnología de ultrasonido de alta intensidad en la Caja de Seguro Social (CSS). Este equipo utiliza un Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad (HIFU) para tratar selectivamente el tejido canceroso en la próstata, lo que permite preservar el tejido sano circundante y minimizar los efectos secundarios, los efectos secundarios, como la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil.

El sistema, además, permite a pacientes con cáncer de próstata de grado intermedio ser tratados focalmente, sin necesidad de remoción quirúrgica, lo que representará una mejor calidad de vida para estas personas. Adicionalmente, la moderna tecnología brinda una mayor precisión en el tratamiento del cáncer de próstata, al combinar imágenes de resonancia magnética con ecografías en tiempo real que permiten tener una mejor visibilidad sobre el área afectada.

El sistema robótico es controlado por especialistas de la CSS que dirigen un brazo submilimétrico para enfocar el haz del ultrasonido de forma precisa y trabajar solo sobre la zona afectada.

Mañana, viernes 17 y el sábado 18 de octubre, la CSS pondrá en funcionamiento el equipo de alta gama Focal One, en el Hospital Quirúrgico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud.