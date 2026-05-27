$!Crecen los hurtos con las aglomeraciones

El incremento en el uso del transporte público, impulsado por el aumento en los precios de la gasolina, ha generado un repunte en los robos y hurtos dentro de autobuses, estaciones y áreas de alta concentración de pasajeros.

Ante esta situación, el director de la Policía Nacional (PN), Jaime Fernández, explicó que “las denominadas cancheras y los carteristas, que son los que en su mayoría se dedican a esto, están en la mira de los uniformados, que los están identificando y perfilando, en estaciones del Metro y paradas de autobuses donde se producen aglomeraciones”.

El jefe policial indicó además que “las cancheras tienen una forma de actuar, donde anteriormente no se les podía retener más allá de llevarlas ante un juez de paz. Estamos haciendo un trabajo, pero la sociedad en general debe también hacer su parte”.

En tanto, el teniente Antonio Morales, de la Subdirección Nacional de Seguridad Ciudadana de la PN, detalló que “es muy importante saber que siempre el delincuente espera el descuido para poder efectuar los actos. En su mayoría trabajan en grupos de cuatro; mediante maniobras entretienen a la víctima para concretar el hecho”.

Morales manifestó que, como parte de las medidas de prevención, la Policía mantiene activo el operativo “Paradas Seguras”, mediante el cual se asignan unidades policiales en estaciones y puntos estratégicos.