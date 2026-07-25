Procuraduría investiga posibles delitos tras denuncias de viajes de panameños hacia zona de conflicto

La Procuraduría General de la Nación informó que mantiene abiertas dos investigaciones a raíz de denuncias relacionadas con jóvenes panameños que habrían viajado al extranjero luego de recibir supuestas ofertas de empleo.

La entidad indicó que actualmente se desarrollan diligencias para determinar si hubo comisión de delitos en territorio nacional y establecer las posibles responsabilidades correspondientes.

Según las denuncias presentadas, los hechos estarían relacionados con el contexto del conflicto armado internacional entre Rusia y Ucrania, donde podrían encontrarse ciudadanos panameños afectados.

La Procuraduría reiteró su compromiso con la protección de los ciudadanos, la búsqueda de la verdad y el cumplimiento del debido proceso.