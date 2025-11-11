Contraloría restablece su plataforma SIGUEME

Este martes,11 de noviembre, la Contraloría General de la República informó que, tras las labores de seguimiento y monitoreo realizadas en los últimos días, la funcionalidad de la plataforma SIGUEME ha sido plenamente restablecida, garantizando el acceso libre y sin limitaciones a la información disponible.

“En cuanto al proceso de registro de usuarios, este se mantiene con el propósito de identificar de forma dinámica los patrones de consulta que se aparten del comportamiento regular y que evidencien intentos de saturar o denegar el servicio”, explicaron en un comunicado.

De acuerdo con la Contraloría, “este mecanismo permitirá restringir únicamente esos accesos anómalos, sin afectar a los usuarios legítimos que consultan de buena fe”.

Recordaron a la población que “la información disponible en SIGUEME es pública, gratuita y de libre acceso, pero no puede ser comercializada ni utilizada con fines de lucro. Su uso está permitido exclusivamente con fines informativos, académicoso de investigación, debiendo citar a la Contraloría General de la República de Panamá como fuente oficial”.

Asimismo, agregaron que “los ciudadanos pueden dar seguimiento a sus trámites o documentos directamente a través de la plataforma SIGUEME o comunicándose con el Centro de Atención Ciudadana (Call Center) al 510-4144”.