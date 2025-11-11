Contraloría restablece su plataforma SIGUEME

Este martes,11 de noviembre, la Contraloría General de la República informó que, tras las labores de seguimiento y monitoreo realizadas en los últimos días, la funcionalidad de la plataforma SIGUEME ha sido plenamente restablecida, garantizando el acceso libre y sin limitaciones a la información disponible.'En cuanto al proceso de registro de usuarios, este se mantiene con el propósito de identificar de forma dinámica los patrones de consulta que se aparten del comportamiento regular y que evidencien intentos de saturar o denegar el servicio', explicaron en un comunicado.De acuerdo con la Contraloría, 'este mecanismo permitirá restringir únicamente esos accesos anómalos, sin afectar a los usuarios legítimos que consultan de buena fe'.Recordaron a la población que 'la información disponible en SIGUEME es pública, gratuita y de libre acceso, pero no puede ser comercializada ni utilizada con fines de lucro. Su uso está permitido exclusivamente con fines informativos, académicoso de investigación, debiendo citar a la Contraloría General de la República de Panamá como fuente oficial'.Asimismo, agregaron que 'los ciudadanos pueden dar seguimiento a sus trámites o documentos directamente a través de la plataforma SIGUEME o comunicándose con el Centro de Atención Ciudadana (Call Center) al 510-4144'.