Contralor Flores defiende incautación de bienes en casos de corrupción: “La gente decente no tiene por qué preocuparse”

El contralor Anel Flores defendió este jueves, 9 de octubre, en conferencia de prensa la resolución que autoriza la incautación de bienes y salarios en el marco de investigaciones por corrupción, como parte de una estrategia para proteger los fondos del Estado y frenar la impunidad.

Según informó, ya se han emitido más de 40 órdenes en aplicación de esta medida, que cuenta con el respaldo del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía General de Cuentas.

Flores subrayó que el propósito de las acciones conjuntas es “cautelar los bienes antes que los escondan o se los lleven para otro lado”.

El contralor también envió un mensaje a la ciudadanía y a los funcionarios al asegurar que esta medida no debe generar temor en quienes actúan con transparencia. “La gente decente no tiene por qué preocuparse”, afirmó.

“Las personas van a estar felices de que las reglas sean claras y que no tengan que pagar a nadie por un favor político o por conseguir un contrato o porque le saquen un cheque o porque le firmen algo. Esos días quedaron atrás”, declaró.

También advirtió sobre las consecuencias para quienes intenten evadir la justicia: “Los que me están escuchando que sí tienen problemas, estoy seguro de que en este momento están pensando las dos veces”.

Anunció que próximamente se realizará una publicación para mostrar los avances de la Contraloría bajo su administración. “Prontamente estaremos haciendo una publicación a nivel nacional para que vean lo que hemos logrado en la Contraloría con un gran equipo de panameños que trabajan aquí”, adelantó.

Tanto la Contraloría como el Tribunal de Cuentas sostienen que la medida se fundamenta en la Ley 32 de 1984 y en el artículo 33 de la Ley 67 de 2008, que reconoce las medidas precautorias dentro de los procesos fiscales.

Flores adicionó que la medida fue aplicada en el pasado por el excontralor Chinchorro Carles, en 1990.