Continúan las investigaciones de la explosión de cisternas bajo el Puente de las Américas

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, a través de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI), informó este 12 de abril que continúa desarrollando las investigaciones para establecer el origen de la explosión e incendio de vehículos cisterna ocurrido bajo el Puente de las Américas, hecho que dejó como saldo una persona fallecida y generó afectaciones en una zona de alta relevancia para el país.

El teniente coronel Cirilo Castillo, explicó que el proceso investigativo tiene un enfoque estrictamente científico y técnico, orientado a determinar cómo se produjo el incidente a partir del análisis de evidencia recolectada en campo. En ese sentido, enfatizó que la identificación de posibles responsabilidades corresponde a las autoridades competentes y no forma parte del alcance de la investigación técnica que adelanta la institución.

De acuerdo con el informe institucional, el equipo especializado de Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) ya concluyó la fase de recolección de indicios en la escena del suceso, levantando elementos que servirán de base para el análisis pericial y la elaboración del informe técnico final.

Según la entidad actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de entrevistas a personas que puedan aportar información relevante para el esclarecimiento de los hechos. Esta fase permanece abierta, dado que durante su desarrollo podrían incorporarse nuevos testimonios o elementos de interés para la investigación.

Las autoridades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá señalaron que este tipo de investigaciones se ejecutan bajo estrictos protocolos técnicos y científicos, y debido a su complejidad pueden extenderse por varias semanas, estimándose un plazo aproximado de hasta 30 días para su culminación.

Finalmente, la institución reiteró que su rol es exclusivamente técnico: determinar el origen y las causas de incendios y explosiones, mientras que cualquier determinación de responsabilidades recae en las instancias judiciales y administrativas correspondientes.