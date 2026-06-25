Continúa tensión en Bastimentos por disputa de terrenos

La controversia por la titulación de terrenos en Isla Bastimentos, provincia de Bocas del Toro, continúa generando preocupación entre residentes y autoridades locales, quienes cuestionan el alcance de las propiedades inscritas a nombre de una empresa privada en áreas consideradas de interés para la comunidad.

El representante de Isla Bastimentos, Ashburn Dixon, manifestó que: “no vamos a permitir que ningún extranjero se adueñe del patrimonio de la comunidad. La compañía ha titulado casi todo Bastimentos, incluyendo Playa Wizard. Compraron inicialmente 18 hectáreas y hoy mantienen tituladas 86 hectáreas, por encima de terrenos que la comunidad ha cuidado durante años”.

Dixon indicó que una de las opciones planteadas es la expropiación, en la que podría intervenir el Gobierno Nacional.

Por su parte, Andrés Pagés, administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), explicó en declaraciones anteriores que el caso corresponde a una prescripción adquisitiva decretada por el Órgano Judicial y no por la entidad que dirige.

“El caso es una prescripción adquisitiva que se decreta a través de un juzgado. No es la ANATI quien lo realiza; es el Órgano Judicial el que emite una resolución a favor de un tercero sobre una propiedad privada”, indicó Pagés.

El funcionario agregó que están investigando la razón por la cual se realizó el acoplamiento de planos sin advertir que el terreno coincidía con otra finca, ubicada en otra isla. Se conoció que existen demandas en la esfera legal relacionadas con esta controversia.