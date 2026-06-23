Continúa la búsqueda de 15 evadidos de La Joyita

De los 15 privados de libertad que permanecen prófugos tras la fuga registrada el pasado 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita, seis cumplen condenas por homicidio, cinco por delitos relacionados con drogas, dos por robo, uno por pandillerismo y uno por posesión ilícita de arma de fuego.Entre los condenados por homicidio figuran José Miguel Castillo de León, Ramón Manuel Castillo Andrade, Luis Pino Araúz, Edwin González Córdoba, Joshua Darío Hurtado Stanziola y Edgardo Addiel Guillén. Por delitos relacionados con drogas permanecen evadidos Franks Rommel Falcón, Maykol Fernando Villarreal Pérez, Ricardo Raúl Rodríguez Córdoba, José Nicolás López Algandona y Jostin Alexander Rivera Martínez.Asimismo, Ricardo Guarín Días cumple condena por robo, mientras que Héctor Eliecer Cárdenas de Gracia fue sentenciado por robo agravado. Joel Abad Raphael fue condenado por pandillerismo y Ángel Javier Cárdenas de Gracia por posesión ilícita de arma de fuego.Las autoridades mantienen los operativos de búsqueda para lograr la captura de los evadidos y continúan solicitando el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita dar con su paradero.Además, se anunció una recompensa de 2,000 balboas por información que conduzca a la ubicación y captura de cada una de estas personas. Las autoridades reiteraron que todo detalle suministrado será confidencial.