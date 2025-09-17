Confirman 10 casos de fiebre por Oropouche en Veraguas

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Regional en la provincia de Veraguas, confirmó 10 casos autóctonos de fiebre por Oropouche en distintos corregimientos de la región. Los diagnósticos se lograron mediante pruebas de laboratorio enviadas al nivel central para control de calidad de muestras sospechosas de dengue.

Los casos se distribuyen de la siguiente manera: Santiago (3), Atalaya (2), La Peña (2), Rodrigo Luque (2) y La Mesa (1). Ante la situación, el Minsa intensificó la búsqueda activa de nuevos contagios en instalaciones de salud y comunidades afectadas, con apoyo de los equipos de Control de Vectores y Promoción de la Salud.

La fiebre por Oropouche es una enfermedad viral transmitida por vectores, principalmente por la picadura del jején (Culicoides paraensis) y del mosquito Culex. No se transmite de persona a persona.

Los síntomas suelen aparecer de forma repentina y pueden incluir:

Fiebre alta

Dolor de cabeza intenso

Escalofríos

Dolores musculares y articulares

Náuseas, vómitos y debilidad general

En algunos casos, erupciones en la piel

El Minsa recordó que, debido a la similitud de los síntomas con el dengue, es indispensable realizar pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico. La enfermedad suele durar entre 2 y 7 días, aunque la recuperación total puede extenderse por varias semanas. Actualmente, no existe un tratamiento antiviral específico ni vacuna preventiva.

El director regional del Minsa en Veraguas, Dr. Xavier Antonio Torres D., exhortó a la población a acudir de inmediato al centro de salud más cercano ante la aparición de síntomas compatibles con la fiebre por Oropouche, subrayando la importancia de la detección temprana para iniciar la trazabilidad de contactos e investigación epidemiológica.