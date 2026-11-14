CoNEP y diversos sectores condenan atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez y exigen investigación

Tras el grave atentado registrado la madrugada de este sábado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, las reacciones de rechazo y llamados a la paz no se han hecho esperar en el país.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) expresó su firme condena ante este violento hecho, manifestando su solidaridad con el periodista y su familia. En un comunicado oficial, el gremio empresarial señaló que ninguna diferencia o conflicto justifica el uso de la violencia o la intimidación, recordando que la libertad de expresión y el periodismo independiente son pilares fundamentales para la democracia y el Estado de derecho. Asimismo, el CoNEP instó a las autoridades competentes a realizar una investigación rigurosa, pronta e independiente para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Por su parte, el contralor General de la República, Anel “Bolo” Flores, también se pronunció a través de sus redes sociales, enfatizando que en Panamá se puede pensar distinto y estar en desacuerdo, pero que las diferencias se responden con argumentos y nunca con violencia. “La libertad de expresión es base de nuestra democracia, pero ninguna opinión o diferencia puede justificar la violencia. Panamá necesita cordura, respeto y paz”, destacó en su mensaje.

Ambos pronunciamientos coinciden en la urgencia de preservar la convivencia pacífica y rechazar cualquier acto que ponga en riesgo la seguridad de los profesionales de la comunicación y el orden democrático del país.