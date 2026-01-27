$!Condecoran a Sergio Abreu con la Orden General José De Fábrega

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó la Condecoración Nacional de la Orden General José De Fábrega, en el grado de Gran Cruz, al secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y excanciller de Uruguay, Sergio Enrique Abreu Bonilla. El reconocimiento responde a «sus eminentes méritos y a su valioso aporte al fortalecimiento de la integración latinoamericana y a la cooperación regional», según destaca el Decreto Ejecutivo No. 5 del 27 de enero de 2026.

Tras la imposición de la presea, el presidente Mulino expresó que ambos mantienen esfuerzos conjuntos en pro de la integración regional a través de la ALADI, así como el interés de Panamá de ingresar al Mercado Común del Sur (Mercosur).

«Abreu es un amigo de Panamá, tanto en aquel entonces como canciller, como ahora desde la ALADI, una organización de gran prestigio y envergadura. Ha sido también uno de los padrinos del ingreso de Panamá al Mercosur. Esto es de vital importancia porque, con su experiencia, Panamá podrá abrir un campo de negociación técnica y coherente con todos los países», destacó el mandatario.

Por su parte, Abreu señaló que, aunque Panamá y Uruguay son geográficamente pequeños, son naciones con roles estratégicos. «El rol de Panamá está identificado: es unir, conectar. ¿Ustedes se dan cuenta de lo importante que es eso, que parece historia? Ese compromiso histórico sigue vigente con la integración», expresó.

«Podremos firmar mil acuerdos, pero donde no hay inversión, no hay trabajo; donde no hay trabajo, no hay empleo; y sin empleo, no hay paz social. La integración no es simplemente una declaración nostálgica o romántica», acotó Abreu, quien además auguró éxitos a Panamá en el desarrollo del foro.