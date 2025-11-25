Concejo Municipal aprueba el presupuesto B/ 242.3 millones de la Alcaldía de Panamá

El Concejo Municipal capitalino aprobó el presupuesto de la Alcaldía de Panamá, para la vigencia fiscal 2026 por un monto de B/. 242,349,323.00

“El proyecto mantiene la disciplina fiscal que ha sido característica de esta administración, reflejando los gastos por debajo de los ingresos de manera que el municipio no opere en déficit”, informó en departamento de prensa de la alcaldía capitalina.

El presupuesto 2026 con un incremento del 4% mantiene un 24.26% menos que los 325 millones 580 mil de dólares del presupuesto del 2024 dejado por la pasada administración.

El próximo año, la suma asignada a la sede es 169 millones 941 mil 519, mientras que los 72 millones 407 mil 804 restantes se ubicaron en la partida de Descentralización.

Entre los proyectos nuevos destacan equipamientos para parques infantiles inclusivos, reparación de calles y veredas calle, Implementación del proyecto de paradas inteligentes, segunda fase del plan de renovación y mejoramiento de las piscinas municipales y la mejora y ampliación del Servicio de Vigilancia Municipal, (cámaras de videovigilancia).

Se incluyen partidas para la continuidad de los 39 proyectos iniciados en la vigencia fiscal anterior, por la Alcaldía de Panamá y que ya están impactando de forma significativa a las comunidades de los distintos corregimientos de la capital.