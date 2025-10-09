Más de 600 pacientes de cáncer, provenientes del Instituto Oncológico Nacional (ION), han sido beneficiados ya con tratamientos dispensados en las modernas infraestructuras y con los equipos tecnológicos de última generación del Centro de Cancerología de la Ciudad de la Salud.La integración y unificación de los servicios oncológicos del país entre el Centro de Cancerología y el ION, una promesa cumplida por el gobierno del presidente José Raúl Mulino, optimiza la cobertura nacional y reduce la mora oncológica existente durante muchos años en el país.<b>Pacientes beneficiados</b>Los pacientes beneficiados hasta el momento padecen, en su mayoría de cáncer de mama y próstata, los de mayor incidencia en el país. El Centro ofrece tratamientos más precisos y seguros para los pacientes con tres aceleradores lineales de última generación en el Servicio de Radio-Oncología.'Estos equipos nos permiten brindar tratamientos con precisión milimétrica, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes', destacó el Dr. Gaspar Pérez Jiménez, médico radio-oncólogo y jefe del Servicio de Radio-Oncología del ION.Con estos nuevos aceleradores lineales se brindan tratamientos con intensidad modulada, una tecnología que se ajusta a la forma del tumor y protege el tejido sano, logrando resultados más eficaces y con menos efectos secundarios.Además, el Centro cuenta con un cuarto acelerador lineal, ligado a un resonador magnético, que aplica una tecnología de radioterapia adaptativa que solo poseen alrededor de 100 hospitales en el mundo. Esto convierte a Panamá en el segundo país de Latinoamérica, después de México, en contar con este innovador equipo, que se e|spera entre en funcionamiento en el año 2026.'Con este resonador podremos adaptar el tratamiento cada día, según la respuesta del tumor. Este es un salto trascendental hacia una medicina más personalizada', explicó el Dr. Pérez Jiménez.