Con misa y acto conmemorativo recordarán el centenario del natalicio del padre Fernando Guardia

La Iglesia católica conmemorará el próximo 10 de julio el centenario del natalicio del sacerdote jesuita Fernando Guardia Jaén, una figura recordada por su aporte a la educación y la evangelización en Panamá.

El anuncio fue realizado al concluir la 225.ª Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal de Panamá, donde el obispo de Penonomé Edgardo Cedeño destacó el legado del religioso, a quien calificó como un referente en el ámbito educativo y pastoral.

“Estaremos celebrando los 100 años de su natalicio y recordando la contribución del padre Fernando Guardia, sacerdote jesuita, educador y pastor de nuestra Iglesia”, expresó.

Cedeño resaltó especialmente el papel que desempeñó el padre Guardia en la creación del Instituto Panameño de Educación por Radio, iniciativa que permitió ampliar el acceso a la educación en comunidades donde el sistema educativo no lograba llegar.

“Debemos al padre Guardia que la educación pudiera llegar a lugares donde al Estado se le dificultaba hacerlo, utilizando la radio como herramienta de enseñanza”, afirmó.

Como parte de la conmemoración, la Arquidiócesis de Panamá, la Diócesis de Penonomé y la familia Guardia han organizado una eucaristía que se celebrará el 10 de julio a las 3:00 p.m., en la Catedral San Juan Bautista de Penonomé.

Posteriormente, se realizará un acto en la residencia de la familia Guardia para inaugurar un espacio dedicado a preservar la memoria no solo del padre Fernando Guardia, sino también del legado de su familia en la provincia de Coclé.

La Iglesia extendió una invitación a los fieles y a la ciudadanía a participar en las actividades religiosas y conmemorativas para recordar la vida y obra de uno de los sacerdotes que impulsó la educación a distancia en Panamá mediante el uso de la radio.