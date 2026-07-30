Compensaciones por fallas eléctricas y transparencia en obras públicas

Dos nuevas iniciativas legislativas llegaron a la Asamblea Nacional (AN) con propuestas enfocadas en fortalecer la protección de los usuarios de servicios públicos y mejorar la transparencia en la ejecución de obras estatales.

El diputado Jairo Salazar presentó un anteproyecto de ley que establece una compensación automática para los usuarios afectados por fallas prolongadas en la prestación de servicios públicos domiciliarios, como electricidad, telefonía e internet.

La propuesta plantea que las empresas prestadoras compensen a los clientes por el tiempo en que no recibieron el servicio, sin que estos tengan que presentar una solicitud. En el caso de la energía eléctrica, el cálculo de la devolución se realizaría tomando en cuenta las horas en que el suministro fue interrumpido.

“El anteproyecto dice que las empresas distribuidoras de electricidad deben devolver automáticamente al cliente el dinero mientras la luz se va; debe calcularse según las horas que se va la luz”, manifestó Salazar.

Por otro lado, el diputado Ernesto Cedeño presentó un anteproyecto de ley que propone la identificación obligatoria, mediante códigos QR, de las obras públicas en ejecución y de la infraestructura pública existente en el país.

La iniciativa busca que los ciudadanos puedan acceder de manera rápida a información relacionada con los proyectos estatales, como costos, avances, responsables y otros datos vinculados a la ejecución de las obras, como parte de las medidas para fortalecer la transparencia.