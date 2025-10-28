Comisión de Salud de la directiva de la CSS revisa avances y necesidades de las policlínicas en Colón

La Comisión de Salud de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) realizó una gira de trabajo por las policlínicas Dr. Hugo Spadafora Franco y Nuevo San Juan, en la provincia de Colón, con el propósito de conocer los avances en la atención a los asegurados e identificar áreas que requieren fortalecimiento.

Durante la visita, los comisionados recibieron informes detallados sobre servicios médicos, morbilidad, producción, abastecimiento en farmacia, laboratorio, radiología, así como sobre recursos humanos, programas en ejecución, nudos críticos y estrategias de mejora.

En la Policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco, que ofrece atención en 25 especialidades, se destacaron las 122 cirugías de cataratas, 108 herniografías y 80 salpingectomías realizadas este año como parte de las jornadas de reducción de mora quirúrgica. Además, se informó que la farmacia mantiene un abastecimiento del 93.89%, y que la instalación brinda atención a 124,637 habitantes, a pesar de limitaciones de personal.

Por su parte, en la Policlínica de Nuevo San Juan, la Comisión conoció que el abastecimiento de medicamentos alcanza el 95%, y se expusieron las principales necesidades para optimizar la atención.

El comisionado Rodrigo Ramos, representante de los jubilados y pensionados ante la Junta Directiva, señaló que estas giras permiten conocer de primera mano las falencias de las unidades ejecutoras, las cuales serán analizadas junto con la Administración de la CSS para buscar soluciones.

Ramos destacó además la productividad y compromiso del personal médico, pese a la falta de recursos humanos y equipos en algunas áreas.