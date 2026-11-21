La Comisión 20 de Diciembre de 1989 anunció la publicación oficial del Registro Único de Víctimas Mortales de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, documento que ya se encuentra disponible para consulta pública en su portal web institucional.

Según destacó la entidad, esta actualización representa un avance significativo en el compromiso con la memoria histórica del país, el reconocimiento oficial de los fallecidos y el derecho de la sociedad panameña a conocer la verdad sobre los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 1989.

La comisión extendió un llamado a los familiares de las víctimas, investigadores, académicos, medios de comunicación y ciudadanía en general para que revisen y difundan este listado, subrayando que cada nombre registrado representa una vida y una familia que merece ser recordada con dignidad y respeto.