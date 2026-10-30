$!Código Procesal Civil con 97% de expedientes concluidos en su primer año

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó sobre el balance del primer año de vigencia del Código Procesal Civil, en el que destacó que el 97% de los 30,409 expedientes ingresados al sistema ya concluyó su primera instancia, mientras que se ha liquidado el 50% de las causas heredadas del antiguo Código Judicial.

Durante el acto de rendición de cuentas, el vicepresidente de la CSJ, magistrado Olmedo Arrocha Osorio, detalló los principales avances alcanzados desde la entrada en vigencia de la reforma, en octubre de 2025.

De acuerdo Arrocha, en cuanto a los tipos de procesos recibidos, las sucesiones representan el 49% del total, seguida de los procesos ordinarios, con 17%; los ejecutivos, con 13%; los sumarios, con 11%, y otras causas que concentran el 10%”.

Por otro lado, el magistrado informó que “de los más de 48 mil expedientes heredados del Código Judicial, ya se ha liquidado la mitad en el primer año de implementación del nuevo sistema”. Indicó que la meta es culminar la tramitación de los procesos pendientes en un plazo no mayor de dos años.

En tanto, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia María Cristina Chen Stanziola detalló que “hemos tenido respuesta a los ciudadanos en menor tiempo, por ejemplo, el proceso que antes demoraba tres años, ahora demora un promedio de tres meses, lo que significa una respuesta más pronta para el ciudadano que ve en la administración de justicia una solución al problema mucho antes de lo que la estaba recibiendo”.

Las cifras muestran que los juzgados municipales registran un avance del 52.7% en la liquidación de causas, mientras que los juzgados circuitales alcanzan el 48.9%.

En los juzgados circuitales, el proceso inició con 24,422 expedientes, de los cuales se han liquidado 11,942 y quedan 12,480 pendientes. En tanto, los juzgados municipales comenzaron con 23,812 causas, de las cuales 12,541 ya fueron resueltas y 11,271 permanecen en trámite.

Entre los principales resultados del primer año, también destacaron la admisión de un alto volumen de medidas cautelares, la conclusión oportuna de expedientes en primera instancia y la incorporación de infraestructura, tecnología y herramientas de modernización para facilitar los trámites de los usuarios.