$!Código Procesal Civil con 97% de expedientes concluidos en su primer año

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> La Reforma Procesal Civil en Panamá es un proceso de modernización de las normas y los procedimientos que utilizan los tribunales para resolver conflictos civiles. Su objetivo es que los procesos judiciales sean más rápidos, eficientes, transparentes y accesibles, garantizando al mismo tiempo el derecho de las personas a defenderse y obtener una decisión judicial justa.Esta reforma se materializó principalmente mediante la Ley 402 del 9 de octubre de 2023, que adoptó el nuevo Código Procesal Civil de Panamá y entró en vigor el 11 de octubre de 2025. Entre sus principales cambios se encuentran la mayor importancia de las audiencias orales, la organización de las actuaciones judiciales para evitar retrasos innecesarios, la actualización de las reglas para presentar y practicar pruebas.