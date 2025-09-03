Clínica en Panamá revela que 35% de sus pacientes presenta alguna ITS

Entre marzo y julio de este año, casi del 35% de 1,265 personas que acudieron a la clínica Espacio Integral de Salud Sexual de AHF Panamá, fueron diagnosticadas con una infección de transmisión sexual (ITS), según datos compartidos por este centro.

La información fue revelada en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, a conmemorarse mañana jueves, 4 de septiembre.

En ese periodo (marzo-julio), 161 pacientes dieron positivo a sífilis, 38 a VIH y 237 a otras ITS.

Los datos coinciden con la tendencia que ya reflejan los registros oficiales: según el Ministerio de Salud, los casos de sífilis congénita pasaron de 251 en 2023 a 270 en 2024, mientras que los de sífilis en embarazadas aumentaron de 964 a 991 en el mismo lapso, detallaron en un comunicado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada día se registran más de un millón de nuevos casos de ITS curables como sífilis, gonorrea, clamidia o tricomoniasis. En América Latina y el Caribe, alrededor de 38 millones de personas sexualmente activas viven con alguna de estas infecciones, muchas de ellas sin saberlo.

Los servicios gratuitos de atención de AHF Panamá que incluyen pruebas rápidas, consejería y entrega de preservativos han buscado responder a esta realidad, ofreciendo un espacio confidencial y libre de estigma para quienes requieren atención.