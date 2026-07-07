$!Clave liderazgo femenino en la Universidad de Panamá

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> La Universidad de Panamá informó que los recientes comicios marcaron un hito histórico con la elección de diez mujeres, quienes asumirán decanatos y direcciones regionales. De acuerdo con la institución, las nuevas decanas son Gloria Ho, de la Facultad de Humanidades, Tamara Velazco, de Administración de Empresas, Dayra Borrero, de Economía, Yolanda González, de Enfermería, Leyda Barrios, de Farmacia; Oris Lam de Calvo, de Medicina, y Marcia Lorenzetti, de Odontología.Por su parte, Itza Camargo fue electa directora del Centro Regional Universitario de Azuero, Doraya Wong del Centro Regional Universitario de Colón y Gianina Núñez del Centro Regional Universitario de Veraguas.