CK Hutchison amplía demanda de arbitraje internacional contra Panamá por concesión de puertos

El conglomerado hongkonés CK Hutchison informó este viernes 6 de marzo que reforzó su proceso de arbitraje internacional contra el Estado panameño tras ampliar la solicitud presentada ante un tribunal internacional por la retirada de la concesión de dos puertos cercanos al Canal de Panamá.

Según resaltan diversos medios internacionales, el grupo empresarial señaló que presentó un suplemento a su petición inicial dentro del proceso de arbitraje basado en un tratado de protección de inversiones.

En un comunicado publicado en su página web, la compañía acusó a las autoridades panameñas de ocupar instalaciones y documentos pertenecientes a su filial Panama Ports Company (PPC), además de ignorar las solicitudes de comunicación relacionadas con la administración de las terminales portuarias.

De acuerdo con CK Hutchison, el nuevo documento incorpora argumentos adicionales a la demanda ya presentada contra Panamá y denuncia que las autoridades continuaron sin responder a sus comunicaciones ni reanudaron las consultas mientras tomaban control de los puertos, así como de propiedades y personal de su filial en el país.

El conglomerado también cuestionó lo que calificó como declaraciones “inexactas” del Estado panameño sobre la empresa y su subsidiaria, y aseguró que seguirá impugnando lo que considera una “confiscación ilegal” de documentos y materiales protegidos por derechos de propiedad.

En paralelo, Panama Ports Company presentó una solicitud administrativa para reconsiderar el decreto que dio origen a la ocupación de las instalaciones portuarias y a la incautación de bienes de la compañía, de acuerdo con el comunicado.