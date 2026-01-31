Cirilo Salas asume presidencia del PP y rechaza “satanización” de partidos políticos

Cirilo Salas asumió este sábado, 31 de enero de 2026, la presidencia del Partido Popular (PP), durante un acto de entrega de credenciales en el que expresó su rechazo a la “satanización de los partidos políticos” y llamó al fortalecimiento de las organizaciones partidarias.

Salas manifestó que, aunque el Partido Popular es un colectivo pequeño, mantiene aspiraciones de llegar al poder en las próximas elecciones, como cualquier otra organización política. En ese sentido, subrayó que en política “el tamaño no importa” y recordó que el PP, con cerca de 22 mil miembros, obtuvo más de 364 mil votos en las pasadas elecciones presidenciales.

En relación con su rol dentro del partido, informó que continuará ejerciendo la presidencia del colectivo, pero renunciará al cargo de secretario general. Precisó que será en el próximo congreso del Partido Popular donde se elegirá a la persona que ocupará dicha secretaría.