Cinco personas detenidas por extorsión, blanqueo de capitales y tráfico de migrantes

Cuatro personas quedaron detenidas provisionalmente, por el delito de extorsión y blanqueo de capitales; luego que la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada presentara los elementos de convicción que los vincula a hechos ocurridos en el año 2025, informó mediante un comunicado el Ministerio Público.

Estas personas fueron aprehendidas en diligencias desarrolladas por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada en Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí, por la vinculación a un grupo delictivo que realizaba llamadas extorsivas a sus víctimas amenazándolas con hacer público imágenes íntimas; asimismo, a otros les decían que tenían familiares secuestrados.

En tanto, una quinta persona quedó detenida, imputada por la Fiscalía por el delito de tráfico ilícito de migrantes, relacionada a un hecho ocurrido en el 2024, en Bayano, distrito de Chepo, cuando intentaban evadir el punto de control. Venían procedentes de la provincia de Darién, con trece migrantes de la India.