Chanan Singh asume la dirección del Sistema Penitenciario y anuncia “cero tolerancia” a la corrupción

El recién designado director general del Sistema Penitenciario (DGSP), Chanan Singh, junto al subdirector Fabián Camargo, sostuvo un encuentro con familiares y abogados de privados de libertad para escuchar sus peticiones.

Singh enfatizó que la administración de los centros penales responderá estrictamente al Estado y no a los internos, con políticas orientadas a fortalecer el sistema en los ámbitos administrativo, técnico y de seguridad.

“Nosotros no hemos venido aquí a complacer a nadie. Hemos venido a implementar un sistema que no estamos inventando; es un modelo que existe en diferentes países y que el Estado, mediante la ley, aplica para la administración de los centros penitenciarios”, afirmó.

Agregó que los privados de libertad “tienen derechos y somos respetuosos; sin embargo, no son quienes establecen las reglas dentro de los centros penitenciarios. Esa responsabilidad corresponde al Estado y nosotros haremos el trabajo como debe hacerse”, puntualizó.

Singh también anunció una política de “cero tolerancia” contra la corrupción y aclaró que las restricciones para el ingreso de artículos externos se mantendrán temporalmente mientras se reestructuran los controles de seguridad. Por su parte, los representantes legales destacaron la franqueza y claridad de la nueva administración.

“Eso no se va a permitir todavía; primero debemos adoptar las medidas necesarias y hacer las cosas como corresponde”, sostuvo el director.

Por su parte, el abogado Eliecer Plicett calificó la reunión como positiva y reiteró la honestidad del nuevo funcionario. “Me gusta que las cosas se digan tal como son, sin disfraces.

Eso fue lo que vi hoy en la reunión. El director fue claro al señalar que ciertas prácticas del pasado no continuarán”, manifestó.

“Considero que es un hombre valiente por asumir la dirección del Sistema Penitenciario y esperamos que pueda desarrollar su gestión con éxito y ofrecer soluciones a los problemas existentes”, concluyó el jurista.