Celebran Semana de la Ciencia con proyectos sobre la salud

El Saint Joseph Salesian School celebró la Semana de la Ciencia con varias actividades y la presentación de proyectos sobre salud y prevención de enfermedades.

La actividad impulsó a los estudiantes a trabajar en equipo para desarrollar proyectos de investigación enfocados en problemáticas de salud que afectan a niños y jóvenes.

Entre los temas expuestos estuvieron la alimentación y los problemas de obesidad en niños y jóvenes, las enfermedades cardiovasculares, las consecuencias del consumo de alcohol y tabaco, la diabetes y la desnutrición en niños menores de cinco años.