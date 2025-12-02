Capturan en Panamá a costarricense requerido por homicidio

Este martes, 2 de diciembre, fue capturado un costarricense prófugo, requerido por el delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio y contra el patrimonio económico en su modalidad de robo agravado.

La aprehensión se dio por unidades policiales de Interpol Panamá en conjunto con efectivos del Servicio Nacional de Migración.

El hecho investigado ocurrió el 2 de marzo de 2013, en el sector de Las Delicias, Guabito, donde sujetos realizan un robo a mano armada en un local comercial, llevándose dinero en efectivo y diversos artículos. Durante el acto le disparan a una mujer de nacionalidad panameña quien falleció, por lo que huye hacia Costa Rica, detalló el informe policial.

Su aprehensión se hizo efectiva en el Puesto Migratorio de Guabito, tras coordinación con Interpol Costa Rica, siendo trasladado para los trámites correspondientes.